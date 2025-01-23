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После реконструкции открылось общежитие АУпПРБ, рассчитанное на 200 мест

После реконструкции открылось общежитие Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Рассчитано оно на 200 мест.

В блоке по две комнаты, каждая для одного человека. Здесь будет проживать кадровый резерв страны. Для них все блоки оборудованы с максимальным комфортом - в каждой находятся санузел, холодильник, телевизор, кондиционер. Также в общежитии имеется кухня, прачечная и комната для психологической разгрузки. Здесь сейчас проходит выставка, посвященная выборам. После уже будет зона отдыха.

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

"В рамках инвестпроекта были приняты радикальные решения по реконструкции общежития. Оно было уменьшено по количеству комнат, но вместо этого организовали смысловые точки - комнату психологической разгрузки, комнату, которая позволит общаться, проводить мероприятия и непосредственно проживать".

Жильцы уже активно заселяются в свои комфортные комнаты.

образованиеобщежитиестроительство