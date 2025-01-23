После реконструкции открылось общежитие АУпПРБ, рассчитанное на 200 мест

В блоке по две комнаты, каждая для одного человека. Здесь будет проживать кадровый резерв страны. Для них все блоки оборудованы с максимальным комфортом - в каждой находятся санузел, холодильник, телевизор, кондиционер. Также в общежитии имеется кухня, прачечная и комната для психологической разгрузки. Здесь сейчас проходит выставка, посвященная выборам. После уже будет зона отдыха.