После реконструкции открылось общежитие АУпПРБ, рассчитанное на 200 мест

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После реконструкции открылось общежитие Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Рассчитано оно на 200 мест.
В блоке по две комнаты, каждая для одного человека. Здесь будет проживать кадровый резерв страны. Для них все блоки оборудованы с максимальным комфортом - в каждой находятся санузел, холодильник, телевизор, кондиционер. Также в общежитии имеется кухня, прачечная и комната для психологической разгрузки. Здесь сейчас проходит выставка, посвященная выборам. После уже будет зона отдыха.
Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
"В рамках инвестпроекта были приняты радикальные решения по реконструкции общежития. Оно было уменьшено по количеству комнат, но вместо этого организовали смысловые точки - комнату психологической разгрузки, комнату, которая позволит общаться, проводить мероприятия и непосредственно проживать".
Жильцы уже активно заселяются в свои комфортные комнаты.