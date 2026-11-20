В связи с инцидентом на Игналинской АЭС МЧС Беларуси ведет постоянный мониторинг радиационной обстановки. Напомним, утром 17 ноября литовские спасатели сообщили о возгорании на АЭС. В приграничную зону направлены специалисты для мониторинга радиационной обстановки на территории Браславского района.

В хорошую погоду Игналинская АЭС видна с любого берега озера Дрисвяты. Оттуда до ближайшей точки Беларуси - 4 км. Поэтому на любой инцидент, который происходит на станции, вынуждены реагировать наши спасатели.

В связи с инцидентом на Игналинской АЭС МЧС Беларуси осуществляет постоянный мониторинг радиационной обстановки. В Браславском районе работают специалисты центра химической и радиационной защиты отряда спецназначения "ЗУБР", они ведут мониторинг для контроля уровня радиационного фона на границе.

Василий Шалепин, начальник центра химической и радиационной защиты РОСН "Зубр":

"Мы определяем прежде всего выпадение радиоактивных аэрозолей на поверхность. Нам необходимо измерить мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 10 см и 1 м от поверхности почвы. Примерно скорость движения пешехода. Идешь, смотришь, есть ли какие-то превышения. Контрольных значений превышено не было".

МЧС Беларуси готовы оказать всяческое содействие и помощь в локализации последствий. Об этом белорусская сторона проинформировала соседей.

На территории Беларуси здесь природоохранная зона, здесь радиационный фон ниже допустимой нормы в разы. Именно поэтому замалчивание или несвоевременное оповещение об инцидентах может быть губительным для природы и человека.