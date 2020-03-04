После 4 лет консервации открывается автовокзал "Восточный"

Вторая жизнь минского автовокзала. После четырех лет невостребованности, "Восточный" опять открывает двери для пассажиров. Сейчас там ремонтные работы, чтобы к концу марта первые автобусы и маршрутки смогли занять свои места на перроне. Многие минчане и гости помнят насыщенную жизнь "Восточного" и надеются на возвращение пассажиропотока.



Надежда Сербиненко о будущем автовокзала "Восточный".



После четырех лет консервации в Минске открывают автовокзал "Восточный". Это здание в классическом стиле советского конструктивизма было открыто 37 лет назад, в 1983, и закрылось 4 года назад из-за невостребованности. Последний раз пассажиры отправлялись по своим маршрутам отсюда летом 2016.



Дело в том, что после ввода в эксплуатацию автовокзала "Центральный" основной объем перевозок как международный, так и междугородний переместился туда. В результате пассажиропоток на "Восточном" снизился в три раза. Было решено закрыть этот пассажирский терминал. Но сейчас появились причины, чтобы восстановить работу автовокзала в районе улицы Ванеева и проспекта Рокоссовского. В Минсктрансе объяснили причины. На "Центральном" автовокзале просто стало тесно многочисленным автобусам и маршрутным такси. Там не хватает и мест для парковки, а на "Восточным" есть подходящая площадка.





