После 5-летнего перерыва на большую сцену возвращается "Телевершина"

В этом году из поданных заявок на участие половина поступила от местных телерадиокомпаний. Премия - долгожданная для работников белорусского телевидения: в последний раз ее вручали в 2017 году. Все подробности в наших следующих выпусках. Телеверсию мероприятия наш канал покажет завтра в 18 часов.