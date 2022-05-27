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После 5-летнего перерыва на большую сцену возвращается "Телевершина"

Впервые шоу состоится в минской Falcon Club Arena. Сюда уже прибывают звезды телеэфира, известные ведущие, журналисты региональных СМИ.

В этом году из поданных заявок на участие половина поступила от местных телерадиокомпаний. Премия - долгожданная для работников белорусского телевидения: в последний раз ее вручали в 2017 году. Все подробности в наших следующих выпусках. Телеверсию мероприятия наш канал покажет завтра в 18 часов.

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