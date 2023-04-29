После аварии на ЧАЭС за 37 лет 17 тыс. га вошли уже в новый оборот - Крупко

За 37 лет 17 тыс. га вошли уже в новый оборот в Гомельской области, они используются на хозяйственном поле, используются предприятиями. Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

В 1986году была страшная трагедия - авария на Чернообыльской АЭС. В Гомельской области было отселено 300 тыс. человек, но часть людей остались и в Ветке, и в других районах, вспоминает председатель Гомельского облисполкома. По его словам, видя, что люди остались на этой земле, Президентом и правительством было принято очень серьезное программное решение. Вся государственная политика Беларуси в ее новейшей истории была нацелена на поступательное возвращение пострадавших от чернобыльской трагедии территорий к нормальной жизни.

После аварии на ЧАЭС из севооборота были выведены более 211 тыс. га земель. Сегодня за 37 лет 17 тыс. га вошли уже в новый оборот, они используются на хозяйственном поле, используются предприятиями, отметил Иван Крупко. "Ежегодно программа подразумевает около 350 млн. Это касается Гомельской области, половина ее идет на выплаты, на бесплатное питание детей - это 50 %. 50 % программы идет на восстановление земель и социально-экономическое развитие, 137 населенных пунктов газифицированы", - сказал он. - Мы строим арендное жилье, и всех молодых специалистов, приезжающих сюда, мы обеспечиваем жильем в течение года. В социальной сфере сделано многое, сейчас надо не отстать в производственной".

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ