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После аварии на ЧАЭС за 37 лет 17 тыс. га вошли уже в новый оборот - Крупко
За 37 лет 17 тыс. га вошли уже в новый оборот в Гомельской области, они используются на хозяйственном поле, используются предприятиями. Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.
В 1986году была страшная трагедия - авария на Чернообыльской АЭС. В Гомельской области было отселено 300 тыс. человек, но часть людей остались и в Ветке, и в других районах, вспоминает председатель Гомельского облисполкома. По его словам, видя, что люди остались на этой земле, Президентом и правительством было принято очень серьезное программное решение. Вся государственная политика Беларуси в ее новейшей истории была нацелена на поступательное возвращение пострадавших от чернобыльской трагедии территорий к нормальной жизни.
После аварии на ЧАЭС из севооборота были выведены более 211 тыс. га земель. Сегодня за 37 лет 17 тыс. га вошли уже в новый оборот, они используются на хозяйственном поле, используются предприятиями, отметил Иван Крупко. "Ежегодно программа подразумевает около 350 млн. Это касается Гомельской области, половина ее идет на выплаты, на бесплатное питание детей - это 50 %. 50 % программы идет на восстановление земель и социально-экономическое развитие, 137 населенных пунктов газифицированы", - сказал он. - Мы строим арендное жилье, и всех молодых специалистов, приезжающих сюда, мы обеспечиваем жильем в течение года. В социальной сфере сделано многое, сейчас надо не отстать в производственной".
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Более чем за четверть века реализовано пять госпрограмм по преодолению последствий катастрофы, на их выполнение было направлено более 19 млрд долларов. Сегодня в стране реализуют шестую госпрограмму, она рассчитана на пятилетку до 2025 года с объемом финансирования почти 3 млрд руб. Эти средства идут на предоставление льгот и выплату компенсаций пострадавшим гражданам. Учащимся на загрязненных территориях гарантировано бесплатное питание. Львиная доля финансирования идет на оздоровление: лишь за год реализации последней программы оно коснулось более 80 тыс. граждан. Главным образом детей. А еще покупка медицинского оборудования, защита сельскохозяйственного производства, обследование земель и так далее. Целый комплекс мер, чтобы жизнь в регионе.
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