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После Божественной литургии в Полоцке состоялся крестный ход от Софийского собора до Спасо-Евфросиниевского монастыря
Полоцк сегодня стал центром проведения торжеств, посвященных 1030-летию православия в Беларуси. Со знаменательной датой православных христиан страны поздравил Президент Александр Лукашенко. Для участия в торжествах в нашу страну прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И сегодня, в день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, небесной заступницы Беларуси, Святейший совершил Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря. Все подробности торжеств - у Марины Романовской.
В день памяти преподобной Евфросинии все дороги ведут в Полоцк - колыбель белорусской духовности. Многие верующие прибыли в обитель накануне - всю ночь в Крестовоздвиженском соборе звучала молитва.
Сегодня Божественную литургию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Все происходящее в храме для удобства верующих транслируется на большом экране. Людей очень много. В обитель уже прибыл крестный ход из Софийского собора. Сегодня, кстати, единственный день в году, когда в Полоцкой Софии проходит богослужение. Колонна под колокольный звон прошагала по улице, названной в честь белорусской святой.
Прихожане делятся о своими впечатлениями:
-Наполняет чувство радости, гордости. Это все на нашей земле происходит.
-Мы очень счастливы и рады, что полоцкая земля дружелюбно принимает и благодатью Божьей
Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства: Этот день будет вписан в историю белорусского православия. Сегодня мы еще празднуем день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, задумываемся, как ее судьба влияет на наши шаги, наши дела. Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Полоцк имеет большое значение, это знак уважения к истории белорусской земли, истории православия.
Торжества проходят и у памятника преподобной. Здесь звучит музыка, на открытой площадке проходит выставка детских рисунков, все они посвящены духовному и просветительскому пути Евфросинии Полоцкой.
Прихожане делятся о духовности и Евфросиньи:
Духовные места вдохновляют, прибавляют силы. Мы общаемся с Богом в таких намоленных местах.
Евфросиния дала нам все. И радость, и счастье, и благодать такая, так хорошо. И погода даже.
Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь - центр паломничества верующих. Люди приезжают в обитель за тысячи километров, чтобы поклониться мощам преподобной и попросить о самом сокровенном. В 2025 году монастырь отметит 900-летие. Подготовка к важной для всего православного мира дате уже началась.
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