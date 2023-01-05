После капремонта и модернизации в Шабанах открылась поликлиника №36

36-я поликлиника г. Минска - воплощение тех новаций, которые мы хотели видеть: полная укомплектованность персоналом, достаточно большая автономность. Она подразумевает собой и знания медицинского персонала, и хорошее оснащение оборудованием. Поэтому модернизация была не только стен. Важно то, что каждое рабочее место оснащено тем оборудованием, которое позволит оказывать качественную медицинскую помощь, более того, тот дневной стационар, который развернут в поликлинике, позволяет оказывать медицинскую помощь той категории населения, которая раньше была вынуждена обращаться в учреждения стационарного типа.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси