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После капремонта и модернизации в Шабанах открылась поликлиника №36
После капитального ремонта и реконструкции в Минске открыли 36-югородскую поликлинику, сообщает БелТА.
Поликлиника, расположенная по ул. А.Бачило, 9, в микрорайоне Шабаны, работает с 15 февраля 1991 года и обеспечивает медицинской помощью взрослое и детское население численностью 34,7 тыс. человек (27,5 тыс. - взрослые, 7,2 тыс. - дети). Территория обслуживания включает микрорайон Шабаны, д. Малый Тростенец, г.п. Сосны, а также детское население д. Большой Тростенец. Плановая мощность поликлиники составляет 850 посещений в смену.
Поликлиника - многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение. В ее состав входят два отделения общей практики, два педиатрических отделения, стоматологическое, травмо-хирургическое отделение, женская консультация, отделение медицинской реабилитации, кабинет функциональной диагностики, отделения лучевой и ультразвуковой диагностики, дневного пребывания и профилактики, клинико-диагностическая лаборатория, процедурный и прививочный кабинеты. Работают узкие врачи-специалисты: оториноларинголог, офтальмолог, невролог. Для оказания кардиологической помощи жителям Заводского района на базе поликлиники организована работа районного кардиологического центра Заводского района.
Учреждение здравоохранения оснащено современной лечебно-диагностической аппаратурой, соответствующей видам и профилям оказываемых медицинских услуг. Все это позволяет работать в непрерывном режиме, оказывать медицинскую помощь доступно и в соответствии с социальными стандартами. В рамках реализации проекта "Заботливая поликлиника" для управления потоками пациентов и сокращения времени их пребывания установлена система электронной очереди и инфокиоск с возможностью самостоятельной записи на прием, минуя регистратуру, электронное расписание работы врачей, автоматизированные рабочие места.
36-я поликлиника г. Минска - воплощение тех новаций, которые мы хотели видеть: полная укомплектованность персоналом, достаточно большая автономность. Она подразумевает собой и знания медицинского персонала, и хорошее оснащение оборудованием. Поэтому модернизация была не только стен. Важно то, что каждое рабочее место оснащено тем оборудованием, которое позволит оказывать качественную медицинскую помощь, более того, тот дневной стационар, который развернут в поликлинике, позволяет оказывать медицинскую помощь той категории населения, которая раньше была вынуждена обращаться в учреждения стационарного типа.
Реконструкция и модернизация здания поликлиники, оснащенного современной медицинской техникой, значительно расширит лечебно-диагностические возможности учреждения, повысит социальные стандарты жизни населения, окажет непосредственное положительное влияние на выполнение мероприятий государственной программы демографической безопасности населения, на качество и доступность медицинской помощи.
Фото:pixabay.com
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