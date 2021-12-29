После капремонта в Минске открылась поликлиника № 6

Новая медтехника, современное диагностическое и лечебное оборудование. Шестая центральная районная поликлиника открылась после капитального ремонта. Работы проходили в четыре этапа. Во время модернизации отремонтировали кабинеты и обновили фасад здания. Также подготовлены кабинеты для практических занятий со студентами медуниверситета. Рабочие места специалистов оснастили компьютерами.