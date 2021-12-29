3.41 RUB
3.43 USD
3.57 EUR
ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
После капремонта в Минске открылась поликлиника № 6
Новая медтехника, современное диагностическое и лечебное оборудование. Шестая центральная районная поликлиника открылась после капитального ремонта. Работы проходили в четыре этапа. Во время модернизации отремонтировали кабинеты и обновили фасад здания. Также подготовлены кабинеты для практических занятий со студентами медуниверситета. Рабочие места специалистов оснастили компьютерами.
В обновленной поликлинике будут оказывать помощь по двадцати четырем специальностям. Откроют районные урологический и кардиологический центры. В новом формате будут работать отделение ультразвукового исследования и водолечебница.
Президент
Все
За что Президент Беларуси пообещал вручить Кухареву звезду Героя Беларуси
Президент Беларуси напомнил, что нужно ценить метростроевцам
Лукашенко потребовал к маю закончить строительные работы в Минском международном выставочном центре
"Поехали!" Президент Беларуси отправился осматривать новые станции Минского метрополитена
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все