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После капремонта в Минске открылась поликлиника № 6

Новая медтехника, современное диагностическое и лечебное оборудование. Шестая центральная районная поликлиника открылась после капитального ремонта. Работы проходили в четыре этапа. Во время модернизации отремонтировали кабинеты и обновили фасад здания. Также подготовлены кабинеты для практических занятий со студентами медуниверситета. Рабочие места специалистов оснастили компьютерами.

В обновленной поликлинике будут оказывать помощь по двадцати четырем специальностям. Откроют районные урологический и кардиологический центры. В новом формате будут работать отделение ультразвукового исследования и водолечебница.

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