После масштабной реконструкции открыли мемориальный комплекс в Озаричах

Памятные мероприятия прошли и в Озаричах. Сегодня после масштабной реконструкции здесь открыли мемориальный комплекс. Средства для восстановления собирали на республиканском субботнике. В годы войны на территории Беларуси фашисты организовали свыше 260 концлагерей. Один из них - Озаричи. Именно его международный трибунал в Нюрнберге назвал самым крупным преступлением вермахта за весь период Второй мировой войны. Наталья Игнатенкопродолжит.

"Как мы уцелели, я и сам не знаю. Мать меня согревала. Так и спасся. А детей много умерло. И взрослых. Жуткое было время", - вспоминает Владимир Гордиенко.

Владимиру Гордиенко было всего 5, когда вместе с мамой и 15-летним братом попал в лагерь смерти. Промозглым мартом при температуре минус 10 под открытым небом в нечеловеческих условиях палачи мучили, морили голодом, расстреливали ни в чем неповинных людей. То, что выжил, иначе как чудом мужчина не называет.

Было сильно страшно. Лежало много детей, и немцы не давали подойти. Одна женщина над ребенком хотела там что-то делать, так ее застрелили. Костры не разрешали. Даже и близко. Считали, если разжег огонь, то значит ты партизан вызываешь. Владимир Гордиенко, узник Озаричского концлагеря

Лагерь просуществовал 10 дней. Для многих узников 2-3-4 дня стали вечностью. Преступления, которые совершены здесь, они уму непостижимы. Зинаида Хлебовец, руководитель музея "Памяти жертв Озаричского лагеря смерти"

Фабрика смерти - так историки назовут комплекс концлагерей у населенных пунктов Озаричи, Дерть, Подосинник. Немецкое командование намеревалось использовать сыпной тиф как бактериологическое оружие против наступающих советских войск. Чудовищное военное преступление без срока давности.

Священное и неприкосновенное место памяти

Мемориалы не дают забыть о том, какой ценой был завоеван мир. Реконструкция комплекса в Озаричах длилась 9 месяцев. Знаковый объект преобразился до неузнаваемости.

В центре композиции 4 многогранные стелы - камни прозрения. Рядом Башня памяти - восьмиугольное сооружение высотой 7 метров. Здесь же стена скорби с поклонными крестами. Мемориальный комплекс передает всю больизверствапреступлений против человечности.Скульптор Сергей Первицкий - главный архитектор проекта. Автор говорит, что здесь нужно побывать хотя бы раз.

Мемориал сложный, насыщенный - события к тому обязывают. Задача стояла - дать людям больше информации, дать эмоциональную встряску. Это архивные фотографии, которые воочию дают посетителю убедиться в том, какие ужасы пережили или не пережили люди. Сергей Первицкий, главный архитектор проекта

В мемориальном комплексе "Озаричи" появился первый в Беларуси памятник военным медикам

На территории Озаричского комплекса появился первый в Беларуси памятник военным медикам. 20 санитарных батальонов самоотверженно боролись за жизни узников - изможденных и больных стариков, женщин и детей. Памятный знак в виде стелы с барельефом высотой почти 3 метра - немое напоминанием о профессиональном подвиге врачей.

Я думаю, что это правильно, правильно, что устанавливаем памятные знаки, памятники. Это очень даже полезно. Чтобы мы не забывали, не стирали из сердец. Сергей Медведев, житель г. Светлогорска

Мемориальный комплекс "Озаричи" напоминает нам о жертвах, о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Это та страничка истории, о которой мы не должны забыть и которую должны передать последующим поколениям. Вероника Павлова, жительница г. Мозыря

Беларусь сохраняет подлинную историю

Место вечной памяти.Простить и забыть про геноцид белорусского народа невозможно. Беларусь сохраняет подлинную историю, горькую правду в камне. Ради новых поколений. Чтобы наши дети и внуки осознавали истинный смысл свободы и независимости,

ценили подвиг дедов и прадедов, берегли мир на земле.

Расследуя уголовное дело о геноциде белорусского народа, мы допросили сотни узников Озаричского лагеря. Генералы, те, которые давали приказ уничтожать людей таким изуверским способом, используя биологическое оружие, распространяя инфекционные заболевания, понесли наказания и по законам военного времени либо были казнены, либо приговорены к 20 годам каторжных работ. Виктор Морозов, прокурор Гомельской области

Просто хочется молчать и думать. Думать о том, что произошло и происходит сегодня. Я удивлен, почему австрийцы и немцы так себя ведут по отношению к нам. Их народ должен взглянуть, еще вернуться в эту историю и понять, что то, что они сейчас творят, это повторение. Это маленькие шажки к большой войне, большой гибели. Наша задача - сохранить мир и не допустить повторения. Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси