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После масштабной реконструкции открыли мемориальный комплекс в Озаричах
Памятные мероприятия прошли и в Озаричах. Сегодня после масштабной реконструкции здесь открыли мемориальный комплекс. Средства для восстановления собирали на республиканском субботнике. В годы войны на территории Беларуси фашисты организовали свыше 260 концлагерей. Один из них - Озаричи. Именно его международный трибунал в Нюрнберге назвал самым крупным преступлением вермахта за весь период Второй мировой войны. Наталья Игнатенкопродолжит.
"Как мы уцелели, я и сам не знаю. Мать меня согревала. Так и спасся. А детей много умерло. И взрослых. Жуткое было время", - вспоминает Владимир Гордиенко.
Владимиру Гордиенко было всего 5, когда вместе с мамой и 15-летним братом попал в лагерь смерти. Промозглым мартом при температуре минус 10 под открытым небом в нечеловеческих условиях палачи мучили, морили голодом, расстреливали ни в чем неповинных людей. То, что выжил, иначе как чудом мужчина не называет.
Было сильно страшно. Лежало много детей, и немцы не давали подойти. Одна женщина над ребенком хотела там что-то делать, так ее застрелили. Костры не разрешали. Даже и близко. Считали, если разжег огонь, то значит ты партизан вызываешь.
Лагерь просуществовал 10 дней. Для многих узников 2-3-4 дня стали вечностью. Преступления, которые совершены здесь, они уму непостижимы.
Фабрика смерти - так историки назовут комплекс концлагерей у населенных пунктов Озаричи, Дерть, Подосинник. Немецкое командование намеревалось использовать сыпной тиф как бактериологическое оружие против наступающих советских войск. Чудовищное военное преступление без срока давности.
Священное и неприкосновенное место памяти
Мемориалы не дают забыть о том, какой ценой был завоеван мир. Реконструкция комплекса в Озаричах длилась 9 месяцев. Знаковый объект преобразился до неузнаваемости.
В центре композиции 4 многогранные стелы - камни прозрения. Рядом Башня памяти - восьмиугольное сооружение высотой 7 метров. Здесь же стена скорби с поклонными крестами. Мемориальный комплекс передает всю больизверствапреступлений против человечности.Скульптор Сергей Первицкий - главный архитектор проекта. Автор говорит, что здесь нужно побывать хотя бы раз.
Мемориал сложный, насыщенный - события к тому обязывают. Задача стояла - дать людям больше информации, дать эмоциональную встряску. Это архивные фотографии, которые воочию дают посетителю убедиться в том, какие ужасы пережили или не пережили люди.
В мемориальном комплексе "Озаричи" появился первый в Беларуси памятник военным медикам
На территории Озаричского комплекса появился первый в Беларуси памятник военным медикам. 20 санитарных батальонов самоотверженно боролись за жизни узников - изможденных и больных стариков, женщин и детей. Памятный знак в виде стелы с барельефом высотой почти 3 метра - немое напоминанием о профессиональном подвиге врачей.
Я думаю, что это правильно, правильно, что устанавливаем памятные знаки, памятники. Это очень даже полезно. Чтобы мы не забывали, не стирали из сердец.
Мемориальный комплекс "Озаричи" напоминает нам о жертвах, о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Это та страничка истории, о которой мы не должны забыть и которую должны передать последующим поколениям.
Беларусь сохраняет подлинную историю
Место вечной памяти.Простить и забыть про геноцид белорусского народа невозможно. Беларусь сохраняет подлинную историю, горькую правду в камне. Ради новых поколений. Чтобы наши дети и внуки осознавали истинный смысл свободы и независимости,
ценили подвиг дедов и прадедов, берегли мир на земле.
Расследуя уголовное дело о геноциде белорусского народа, мы допросили сотни узников Озаричского лагеря. Генералы, те, которые давали приказ уничтожать людей таким изуверским способом, используя биологическое оружие, распространяя инфекционные заболевания, понесли наказания и по законам военного времени либо были казнены, либо приговорены к 20 годам каторжных работ.
Просто хочется молчать и думать. Думать о том, что произошло и происходит сегодня. Я удивлен, почему австрийцы и немцы так себя ведут по отношению к нам. Их народ должен взглянуть, еще вернуться в эту историю и понять, что то, что они сейчас творят, это повторение. Это маленькие шажки к большой войне, большой гибели. Наша задача - сохранить мир и не допустить повторения.
Беларусьне допустит возрождения идей нацизма и фальсификации истории.Сохранение правды о героизме народа, его легендарном подвиге - долг каждого белоруса.
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