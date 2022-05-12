3.73 BYN
После масштабной реконструкции открыли больничный городок Молодечненской ЦРБ
Сегодня, в Международный день медицинской сестры, подарок получили работники системы здравоохранения, а вместе с ними и пациенты Молодечненской центральной районной больницы. После масштабной реконструкции торжественно открыли внутренний двор больничного комплекса. Теперь он стал полностью пешеходный. Парковки для гостей организованы отдельно. Появились новые места для прогулок и отдыха и дополнительное озеленение - все с комфортом по принципу больничного городка. И как рассказало руководство Молодечненского райисполкома, будут и дальше развивать и поддерживать систему здравоохранения. В планах, например, новая поликлиника.
В последние годы Молодечненскуюбольницу оборудовали по-современному, появились кабинеты КТ и МРТ. Из новинок также и ангиографичный кабинет. Недавно он стал работать круглосуточно. Таким образом диагностику и оперативную помощь оказывают большему количеству пациентов с острой сердечно-сосудистой патологией - и не только из Молодечно.
В ближайших планах молодечненских медиков - установить новый аппарат КТ и в 1-й городской поликлинике.