После масштабной реконструкции открыли больничный городок Молодечненской ЦРБ

Сегодня, в Международный день медицинской сестры, подарок получили работники системы здравоохранения, а вместе с ними и пациенты Молодечненской центральной районной больницы. После масштабной реконструкции торжественно открыли внутренний двор больничного комплекса. Теперь он стал полностью пешеходный. Парковки для гостей организованы отдельно. Появились новые места для прогулок и отдыха и дополнительное озеленение - все с комфортом по принципу больничного городка. И как рассказало руководство Молодечненского райисполкома, будут и дальше развивать и поддерживать систему здравоохранения. В планах, например, новая поликлиника.