После масштабной реконструкции открывается легендарный стадион "Динамо". Прямой эфир - на "Беларусь 5"

Стадион "Динамо" возвращается. Сегодня состоится открытие легендарной арены после долгожданной реконструкции. Шесть лет прошло с тех пор, как на площадке был сыгран последний футбольный матч. И сегодня футбол, а завтра легкая атлетика проэкзаменуют новый стадион.

Стадион "Динамо" после реконструкции - это фактически новая арена. Правда, архитекторам и строителям удалось сохранить исторический образ: знаменитую аркаду на западной трибуне, олимпийский огонь, который теперь горит в другом месте - за воротами. И, конечно же, в целости арка на главном входе.

"Динамо" теперь вмещает 22 246 зрителей. Как признаются специалисты, больше сидений установить невозможно.

Главная особенность очередной реконструкции арены - над трибунами стадиона появилась кровля. Строители говорят, что она закрывает 75-80 процентов сидений.

Трибуны не однотонные - места для зрителей выкрашены в разные цвета и установлены в хаотичном порядке. Так создается эффект присутствия.

Сегодня вечером на газон стадиона "Динамо", который, к слову, привезли из Волгоградской области, после торжественной церемонии открытия выйдут лучшие футболисты страны. "Динамо-Минск" и "Динамо-Брест" сыграют против остальных белорусских клубов.