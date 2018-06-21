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После масштабной реконструкции открывается легендарный стадион "Динамо". Прямой эфир - на "Беларусь 5"
Стадион "Динамо" возвращается. Сегодня состоится открытие легендарной арены после долгожданной реконструкции. Шесть лет прошло с тех пор, как на площадке был сыгран последний футбольный матч. И сегодня футбол, а завтра легкая атлетика проэкзаменуют новый стадион.
Стадион "Динамо" после реконструкции - это фактически новая арена. Правда, архитекторам и строителям удалось сохранить исторический образ: знаменитую аркаду на западной трибуне, олимпийский огонь, который теперь горит в другом месте - за воротами. И, конечно же, в целости арка на главном входе.
"Динамо" теперь вмещает 22 246 зрителей. Как признаются специалисты, больше сидений установить невозможно.
Главная особенность очередной реконструкции арены - над трибунами стадиона появилась кровля. Строители говорят, что она закрывает 75-80 процентов сидений.
Трибуны не однотонные - места для зрителей выкрашены в разные цвета и установлены в хаотичном порядке. Так создается эффект присутствия.
Сегодня вечером на газон стадиона "Динамо", который, к слову, привезли из Волгоградской области, после торжественной церемонии открытия выйдут лучшие футболисты страны. "Динамо-Минск" и "Динамо-Брест" сыграют против остальных белорусских клубов.
Зрители Белтелерадиокомпании сегодня смогут стать свидетелями большого спортивного праздника. Прямую трансляцию открытия стадиона "Динамо" начнет телеканал "Беларусь 5" в 18:50. Не пропустите!
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