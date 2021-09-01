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После масштабной реконструкции в День знаний двери распахнула столичная гимназия № 25
После масштабной реконструкции в День знаний двери распахнула и столичная 25-я гимназия. Учреждение в Заводском районе долгожданное как для учеников, так и для родителей и учителей. Старому зданию, которому уже более 60 лет, сделали полный апгрейд. Фасад и крыша новые, заменены окна, и внутри все преобразилось. Рядом построили новый учебный корпус. Поздравить школьный коллектив приехала Наталья Кочанова. Уже по доброй традиции каждый праздник не обходится без подарков. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси передала школе сертификат на новый мультиборд. Также спикер верхней палаты пообщалась и с первоклассниками, вспомнила свои учебные годы и вручила ребятам книги - подарок от Президента "Беларусь - наша Радзіма". Сегодня торжественные линейки посетили и другие сенаторы Совета Республики.
Всякий раз, когда я бываю в школах нашей страны, я просто восхищаюсь теми условиями, которые сегодня созданы для ребят. Для того, чтобы, получая знания, они могли находиться в комфортных условиях. Здесь есть все в этой школе, абсолютно все. И важно то, что в этой школе очень славные добрые традиции, и вот подтверждением тому - музей истории Заводского района. Это то, что сегодня воспитывает наших детей, воспитывает молодое поколение.
Благодаря модернизации классы стали максимально комфортными. Для кабинетов закуплено современное оборудование: компьютеры, интерактивные доски, мультиборды. Также у детей будет возможность заниматься в тренажерном, хореографическом и репетиционном залах. Соблюдению санитарных норм и правилам противопожарной безопасности уделено большое внимание. Созданы условия и для детей с ограниченными возможностями - для них оборудованы пандусы и санузлы, в обоих корпусах есть лифты. Всего сегодня за учебные парты сели более 650 гимназистов - это ученики 5-х -11-х классов.
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