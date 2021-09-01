После масштабной реконструкции в День знаний двери распахнула столичная гимназия № 25

Всякий раз, когда я бываю в школах нашей страны, я просто восхищаюсь теми условиями, которые сегодня созданы для ребят. Для того, чтобы, получая знания, они могли находиться в комфортных условиях. Здесь есть все в этой школе, абсолютно все. И важно то, что в этой школе очень славные добрые традиции, и вот подтверждением тому - музей истории Заводского района. Это то, что сегодня воспитывает наших детей, воспитывает молодое поколение.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси