После Майдана в Украине многие переселенцы живут в Беларуси

Майдан в Украине и события на юго-востоке этой страны в свое время вынудили многих людей оставить свои дома. И те, кто сегодня из переселенцев живут в Беларуси, имеют работу, они не хотят развала нашей страны, которая стала для них второй родиной. И призывают граждан республики задуматься над тем, что сейчас происходит.