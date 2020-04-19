После модернизации и реставрации открылась площадь Победы

Чуть менее трех недель остается до 9 Мая - 75-летия Великой Победы. В эти дни внимание приковано к площади Победы. Она открылась после модернизации и реставрации. Обновили гранит и позолоту ордена, заменили систему газоснабжения Вечного огня.

Каким стало главное место памяти столицы - увидел Алексей Кондратенко.



На едва заметной табличке возле монумента как в паспорте дата рождения - 1954 год. В советскую эпоху вообще строили на века. Материалы же для памятников выбирали исключительно лучшие. Гранит для обелиска, к слову, привезли из Житомира и Днепропетровска.Но и такой архитектурно-строительный старожил периодически нуждается в обновлении. Чтобы отреставрировать и при этом сохранить всю аутентику монумента, специалистам Белреставрации пришлось работать вручную буквально над каждым сантиметром.





По-новому сегодня светится и венок в подземном уровне



Все его 250 фрагментов, созданные еще 36 лет назад на заводе "Неман", модернизировали и собрали заново, заменив на новые испорченные детали. Обновили и самый лучезарный элемент всей площади - орден Победы.

Полностью восстановить гранитное мощение, поднять борт ограждения площади и дать елям больше земли для роста, заменить гранитные блоки вокруг Вечного огня. Многие работы выполнялись так, что принципиальную разницу между старым и обновленным и не поймешь. Но так и должно быть на объекте историко-культурной ценности, говорит научный руководитель проекта и архитектор Анна Аксенова. При этом одна из главных сложностей была в укреплении фундамента 38-метрового обелиска.

Новый большой мультимедийный экран, картины с подсветкой по мотивам сюжетов Великой Отечественной войны, большие инфостенды на трех языках

Подземный пешеходный переход сейчас как мини-музей. Площадь прошла как творческий, так и технический апгрейд.