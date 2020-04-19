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После модернизации и реставрации открылась площадь Победы
Чуть менее трех недель остается до 9 Мая - 75-летия Великой Победы. В эти дни внимание приковано к площади Победы. Она открылась после модернизации и реставрации. Обновили гранит и позолоту ордена, заменили систему газоснабжения Вечного огня.
Каким стало главное место памяти столицы - увидел Алексей Кондратенко.
На едва заметной табличке возле монумента как в паспорте дата рождения - 1954 год. В советскую эпоху вообще строили на века. Материалы же для памятников выбирали исключительно лучшие. Гранит для обелиска, к слову, привезли из Житомира и Днепропетровска.Но и такой архитектурно-строительный старожил периодически нуждается в обновлении. Чтобы отреставрировать и при этом сохранить всю аутентику монумента, специалистам Белреставрации пришлось работать вручную буквально над каждым сантиметром.
По-новому сегодня светится и венок в подземном уровне
Все его 250 фрагментов, созданные еще 36 лет назад на заводе "Неман", модернизировали и собрали заново, заменив на новые испорченные детали. Обновили и самый лучезарный элемент всей площади - орден Победы.
Полностью восстановить гранитное мощение, поднять борт ограждения площади и дать елям больше земли для роста, заменить гранитные блоки вокруг Вечного огня. Многие работы выполнялись так, что принципиальную разницу между старым и обновленным и не поймешь. Но так и должно быть на объекте историко-культурной ценности, говорит научный руководитель проекта и архитектор Анна Аксенова. При этом одна из главных сложностей была в укреплении фундамента 38-метрового обелиска.
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Подземный пешеходный переход сейчас как мини-музей. Площадь прошла как творческий, так и технический апгрейд.
Символ столицы, его сердце, место откуда начинаются визиты иностранных делегаций. Площадь Победы сегодня готова выйти в свет в обновленном образе. Сделать это ярко и торжественно архитектурная достопримечательность Минска сможет уже скоро - 9 Мая.
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