После непогоды в Беларуси было обесточено около 2 тыс. населенных пунктов

В Беларуси из-за сильного ветра и падения деревьев 7 августа было обесточено около 2 тыс. населенных пунктов. Больше всего пострадали регионы Витебской, Минской и Могилевской областей.

Свыше тысячи человек задействованы в восстановлении электроснабжения по стране. К этому моменту без электричества остаются примерно 0,5 тыс. деревень и 19 ферм.