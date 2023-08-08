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После непогоды в Беларуси было обесточено около 2 тыс. населенных пунктов
В Беларуси из-за сильного ветра и падения деревьев 7 августа было обесточено около 2 тыс. населенных пунктов. Больше всего пострадали регионы Витебской, Минской и Могилевской областей.
Свыше тысячи человек задействованы в восстановлении электроснабжения по стране. К этому моменту без электричества остаются примерно 0,5 тыс. деревень и 19 ферм.
Напомним, вчера на Вилейском водохранилище из-за падения дерева погиб мужчина. Он отдыхал с семьей у озера и спрятался от грозы в палатке.
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