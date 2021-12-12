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После первых морозов на водоемах Беларуси сложилась опасная ситуация

Опасная ситуация на водоемах Беларуси. После первых морозов образовалось тонкое кристальное покрытие, что вызвало ажиотаж у рыбаков. Однако оттепель готовит ловушку. Избежать несчастных случаев помогут простые правила безопасности. Сотрудники ОСВОД напоминают: нельзя выходить на покрытие, толщина которого менее 7 сантиметров. Важно учитывать структуру и цвет льда. Самым безопасным считается белый и голубой. Особое опасение должны вызывать темные и серые оттенки.

Такие основы безопасности спасатели напоминают взрослым и детям: специально проводят профилактические встречи и экскурсии. Вместе с этим патрулируют водоемы. Сейчас контроль за реками и озерами усилили.

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