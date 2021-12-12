После первых морозов на водоемах Беларуси сложилась опасная ситуация

Опасная ситуация на водоемах Беларуси. После первых морозов образовалось тонкое кристальное покрытие, что вызвало ажиотаж у рыбаков. Однако оттепель готовит ловушку. Избежать несчастных случаев помогут простые правила безопасности. Сотрудники ОСВОД напоминают: нельзя выходить на покрытие, толщина которого менее 7 сантиметров. Важно учитывать структуру и цвет льда. Самым безопасным считается белый и голубой. Особое опасение должны вызывать темные и серые оттенки.