После подведения итогов уборочной журналисты спросили президента об актуальном

После подведения итогов уборочной президент ответил на вопросы журналистов. Как будет развиваться экономика реального сектора в ближайшие годы? Как не попасть на удочку COVID - личный опыт и рекомендации от главы государства. И почему президент не является сторонником проведения масштабного воскресного митинга в Минске? Расскажем о главных акцентах.





Журналисты спросили президента об актуальном

Итак, нынешний год выдался не самым благоприятным для роста экономики. Беларусь, как и многие страны, оказалась под влиянием глобальной пандемии. Президент не раз делал акцент - важно не допустить падения экономики! Тем более, производственный конвейер не остановили. А в будущем году - выйти на траекторию роста.

Экспорт, инвестиции, производительность - три кита развития

Сегодня правительство верстает программу развития на пятилетку. Экспорт, инвестиции, производительность - вот три кита будущего развития. Но чтобы обеспечить движение, не обойтись и без технологичных подходов к производству. В Беларуси в последние годы немало подобных успешных историй - биотехнологическая корпорация, космические разработки и атомная станция. В приоритете новые проекты.

Готовность белорусской медицины ко второй волне пандемии

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Пока же пандемия не ослабляет влияния на мировую экономику. Многие решения сегодня принимаются с оглядкой на вторую волну. Президент вновь подчеркивает: Беларусь в полной готовности к любому развитию событий. Но важно самим проявлять бдительность и осторожность. Это поможет минимизировать нагрузку на систему здравоохранения и обеспечить своевременную помощь другим пациентам. Одним словом, в Беларуси держат руку на пульсе, обеспечивая поступательное перепрофилирование больниц и постоянное тестирование граждан.

А. Лукашенко о митинге: Нельзя рисковать людьми!

Кроме коронавируса, на первый план сегодня выходят вопросы безопасности, в самом прямом смысле этого слова. Касается это в первую очередь массовых мероприятий, под какими бы флагами они не проходили.Нельзя рисковать людьми! Это позиция главы государства в отношении идеи организации в Минске масштабного митинга, о котором заявлялось накануне. Сегодня стало известно, что массовое мероприятие проводить не будут.

Оказалось, масштаб тех, кто готов приехать в столицу в предстоящее воскресенье, исчисляется сотнями тысяч. Общество консолидировалось и активно выражает свою гражданскую позицию. Ее слышат! Александр Лукашенко сразу скажет: благодарен за идею. Она показала, что приверженцы нынешнего курса - это надежное и крепкое плечо в противовес тем, кто выходят на уличные акции под бчб-знаменами. Но есть множество "но", которые ставят под сомнение реализацию масштабной встречи. Реалии таковы, что нельзя рисковать людьми! Сегодня крайне важно стоять на страже безопасности. А массовые скопления - это всегда большой риск. Вот фрагмент беседы Александра Лукашенко с журналистами.

Президент пояснил мотивы отказа от проведения воскресного митинга

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Одним словом, беспокойство о безопасности каждого - будь то возможность заразиться коронавирусом или стать свидетелем возможных провокаций - вот то, что движет президентом в принятии решения.