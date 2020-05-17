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После продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер

После продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер

Сегодня после продолжительной болезни скончался Юрий Зиссер, основатель портала tut.by, предприниматель. Юрию Зиссеру было 59 лет.

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