После рекомендации КГК аптечные сети провели переоценку стоимости лекарств

После рекомендации Комитета госконтроля аптечные сети провели переоценку стоимости лекарств в связи с укреплением белорусского рубля. Сейчас цены уменьшились до 30 %. Так, уценка препарата для лечения печени составила 40 рублей, а лекарство для профилактики тромбозов сейчас стоит на 50 рублей меньше. В Комитете госконтроля предупреждают: жесткие меры будут применяться ко всем, кто решил нажиться на покупателях. Юлия Хмель разбиралась в теме.

Переоценка лекарств

"Цена на препараты для лечения сахарного диабета снизилась на порядка 25-30 %. Если препарат стоит 168 рублей, то сейчас 131 рубль", - рассказывает заведующий аптекой г. Минска Анна Бутьянова.

Это не уроки математики. Так в столичных аптеках рассказывают о выполненных рекомендациях Комитета госконтроля. Еще месяц назад ведомство поставило задачу снизить стоимость лекарств. В марте из-за роста курса валют цены на медикаменты поднялись в среднем на 30 %. А вот когда белорусский рубль укрепился, то пересматривать стоимость торопились не все.

Законодательство позволяет импортерам при изменении курса валют проводить переоценку стоимости лекарств. Именно тех лекарств, по которым расчеты еще не завершены. Как правило, это законодательство применяется только в пользу импортера - при повышении курса валют стоимость лекарств увеличивается. Комитетом было отмониторено 6 крупных аптечных оптовиков. И было предложено на 1 мая провести переоценку, но уже в сторону снижения стоимости лекарств в связи с изменением курса валют. Все отреагировали достаточно оперативно. Юлия Авхукова, начальник главного управления Комитета госконтроля





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Например, на одном из столичных предприятий переоценку провели по 365 наименованиям лекарственных препаратов. Стоимость уменьшилась до 28 %. В общей сумме получился практически миллион белорусских рублей. Такие цифры для покупателя, конечно, существенные.

Уценка произошла от 2 % до 28%. Почему такая разница, а потому что некоторые лекарства были завезены в те времена, когда курс уже был близок к стабильному курсу, некоторые лекарства были завезены в феврале, в марте, когда курс, например, евро был 3,6. Иван Козырев, директор ЗАО "Унифарм"

Дефицита лекарств нет

Впрочем, дефицита лекарств тоже нет. Что касается ассортимента, то в аптеке говорят: с нареканиями покупателей не сталкивались. Сегодня на рынке существует большое количество аналогов. И даже в условиях санкций вопросы с поставками решаются оперативно.

Что касается поступления лекарств со склада, то они все приходят по новым, более низким ценам. Тот ассортимент лекарственных средств импортного производства, который у нас находится в аптеке, ежедневно подлежит переоценке в сторону снижения цен. И, конечно же, наши покупатели очень реагируют. То есть, если в марте немножко бунтовали, то сейчас все очень довольны. Анна Бутьянова, заведующий аптекой г. Минска





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К слову, за ситуацией следят и в регионах. Сотрудниками Комитета госконтроля Брестской области во время выборочной проверки одного из крупных поставщиков лекарств на отечественный рынок был зафиксирован рост цен по ряду наименований. Сейчас проблем нет, урегулировали. Требование госконтроля выполнили - снизили стоимость на 247 наименований.

По требованию комитета предприятием на указанные лекарственные средства цены были снижены до уровня, действовавшего до переоценки. Причем они были снижены как для населения, так и для бюджетных организаций здравоохранения. На отдельные лекарства снижение составило более 120 рублей. Александр Бычковский, заместитель начальника отдела Комитета государственного контроля Брестской области

Наш товар социально значимый, мы это осознаем, у нас есть дополнительные меры по снижению ценовой нагрузки для наших потребителей в аптечной сети. Во-первых, мы снижаем максимально разрешенные надбавки - это в пределах 7 % ежегодно. И, кроме того, у нас несколько скидочных программ. Елена Ломеко, генеральный директор Брестского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия "Фармация"