После реконструкции открыли коррекционно-развивающий центр в Бресте

Помощь особенным детям - в Бресте после реконструкции открыли коррекционно-развивающий центр. Это учреждение социального образования, где проходят реабилитацию дети с разными расстройствами и заболеваниями. Среди них детский церебральный паралич, аутизм и синдром Дауна. С маленькими пациентами работают педиатры, психологи, дефектологи: специалисты помогают детям развиваться и адаптироваться к жизни в обществе. На занятия в коррекционный центр приезжают со всей области. И если до ремонта учреждение было рассчитано на 30 детей в месяц, то теперь на 70. Увеличили и площадь: здание стало больше в три раза. Появилась комната матери и ребенка. А еще современные диагностический и сенсорный кабинеты. По словам врачей, такие условия очень важны: ведь от того, насколько эффективна окажется реабилитация в раннем возрасте, зависит качество дальнейшей жизни пациентов.