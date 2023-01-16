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После реконструкции открыли коррекционно-развивающий центр в Бресте
Помощь особенным детям - в Бресте после реконструкции открыли коррекционно-развивающий центр. Это учреждение социального образования, где проходят реабилитацию дети с разными расстройствами и заболеваниями. Среди них детский церебральный паралич, аутизм и синдром Дауна. С маленькими пациентами работают педиатры, психологи, дефектологи: специалисты помогают детям развиваться и адаптироваться к жизни в обществе. На занятия в коррекционный центр приезжают со всей области. И если до ремонта учреждение было рассчитано на 30 детей в месяц, то теперь на 70. Увеличили и площадь: здание стало больше в три раза. Появилась комната матери и ребенка. А еще современные диагностический и сенсорный кабинеты. По словам врачей, такие условия очень важны: ведь от того, насколько эффективна окажется реабилитация в раннем возрасте, зависит качество дальнейшей жизни пациентов.
Совсем другие условия - новые, современные. Прекрасная предметно-развивающая среда. Здесь такие игрушки все современные. Поэтому, конечно, есть с чем сравнивать! Современные дети должны развиваться в современных условиях и здесь созданы эти условия, мы ходим в центр второй год и, конечно же, видим динамику в развитии нашего ребенка.
На данный объект были затрачены средства из областного бюджета, порядка двух миллионов рублей. Ежегодно через данный центр проходят, обследуются около 300детей с особенностями развития. Самое главное - это увеличить качество обслуживания, достичь цели и дать ребенку развиваться дальше, на ранней стадии на сегодняшний день даже в данном центре есть детки и не с нашей области, хотя это областной коррекционный центр.
Воспитанников центра ждал еще один сюрприз - они стали участниками акции "Наши дети". Малышам показали новогоднее представление и вручили сладкие подарки.
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