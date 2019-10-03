После ремонта открылась Школа шахмат FIDE в Беларуси

В Минске открылась обновленная Школа шахмат. Она же - единственная в нашей стране, которая имеет лицензию Международной федерации FIDE. Там обучается около двухсот детей и подростков. В школе сделали ремонт, обновили техническое оснащение. Появился и турнирный зал. Во время церемонии открытия был подписан меморандум о сотрудничестве между Школой шахмат FIDE в Беларуси и "Академией шахматной королевы" гроссмейстера Майи Чибурданидзе.



Напомним, в 2022 году в Минске впервые пройдет Всемирная шахматная олимпиада.