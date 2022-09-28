После укусов животных к медикам ежегодно обращаются около 20 тыс. человек

Около 20 тысяч человек ежегодно обращаются к медикам после укусов животных, в том числе больных бешенством. Такие данные приводит БелТА со со ссылкой на пресс-службу Минздрава.



Уточняется, что около 30 % обратившихся - дети до 18 лет. Благодаря своевременно оказанной антирабической помощи этим людям случаев заболевания бешенством среди населения Беларуси с 2012 года не регистрировалось.



В Минздраве отметили, что после контакта с животным, даже внешне здоровым, нужно максимально быстро самостоятельно обработать рану и немедленно обратиться в медучреждение. Только врач может оценить риск возможного заражения вирусом бешенства и назначить при необходимости курс лечебно-профилактической иммунизации против инфекции.



Чем раньше начата иммунизация против бешенства, тем вероятнее благополучный исход в сложившейся ситуации. Нельзя отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям.