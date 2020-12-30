После вчерашней непогоды электричество восстановлено в 900 населенных пунктах

В Беларуси идут работы по устранению последствий непогоды. На данный момент восстановлено электричество в 900 населенных пунктах. Всего же за прошедшие сутки из-за сильного ветра и гололеда по стране периодически нарушалось электроснабжение в 1627 населенных пунктах. Повреждено 28 авто, повалено 163 дерева. Есть пострадавшие: в Бресте на двух женщин рухнула остановка, они госпитализированы. В Гомельской, Могилевской и Витебской областях обледенели линии электропередачи, что полностью остановило движение троллейбусов. А в Оршанском районе стихия оставила без электричества две больницы, пациентов перевели в другие лечебницы. В Витебском районе дерево рухнуло на железнодорожные пути и провода питания, из-за чего были задержаны пассажирские поезда. Сегодня по стране сохраняется красный уровень опасности. Завтра также ожидаются сложные погодные условия.