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После второго чемпионата по колке дров среди СМИ древесину отправили одиноким пенсионерам Минского района

Заготовленная древесина - в доброе дело! 10 кубометров свежего леса со второго чемпионата по колке дров среди СМИ отправились одиноким пенсионерам в Минский район. Такого количества дров хватит, чтобы прогреть дома в течение всего отопительного сезона. Специалисты Боровлянского лесхоза организовали доставку, а активисты БРСМ - помогли с разгрузкой.

Древесина качественная для отопления, потому что любые дрова должны быть сухие. В данной ситуации так и есть, это сухостой. Когда журналисты кололи, были довольно крупные размеры, такие как у меня в руках, оно будет долго гореть и более длительный период при сгорании давать теплоотдачу.
Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза
Сегодня нас приехало помогать пять человек, это трое студентов э Минского областного колледжа и два сотрудника БРСМ. И подошли еще активисты, помогают. Все понимают, что это люди уже возрастные, что люди одинокие, им помочь некому, поэтому дело очень нужное, очень важное.
Татьяна Клишевич, второй секретарь Минского областного комитета БРСМ

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