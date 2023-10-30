3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
После второго чемпионата по колке дров среди СМИ древесину отправили одиноким пенсионерам Минского района
Заготовленная древесина - в доброе дело! 10 кубометров свежего леса со второго чемпионата по колке дров среди СМИ отправились одиноким пенсионерам в Минский район. Такого количества дров хватит, чтобы прогреть дома в течение всего отопительного сезона. Специалисты Боровлянского лесхоза организовали доставку, а активисты БРСМ - помогли с разгрузкой.
Древесина качественная для отопления, потому что любые дрова должны быть сухие. В данной ситуации так и есть, это сухостой. Когда журналисты кололи, были довольно крупные размеры, такие как у меня в руках, оно будет долго гореть и более длительный период при сгорании давать теплоотдачу.
Сегодня нас приехало помогать пять человек, это трое студентов э Минского областного колледжа и два сотрудника БРСМ. И подошли еще активисты, помогают. Все понимают, что это люди уже возрастные, что люди одинокие, им помочь некому, поэтому дело очень нужное, очень важное.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
На "Красном пищевике" принимал и угощали участников проекта "Марафон единства"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября