После второго чемпионата по колке дров среди СМИ древесину отправили одиноким пенсионерам Минского района

Древесина качественная для отопления, потому что любые дрова должны быть сухие. В данной ситуации так и есть, это сухостой. Когда журналисты кололи, были довольно крупные размеры, такие как у меня в руках, оно будет долго гореть и более длительный период при сгорании давать теплоотдачу.

Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза