Последнее интервью Василия Шаранговича смотрите в программе "Смысл жизни" 15 января

За свою долгую творческую жизнь этот человек-эпоха создал десятки тысяч рисунков, иллюстраций, акварелей - перечислить их практически невозможно. Народному художнику Беларуси Василию Шаранговичу сегодня исполнилось бы 83.



Профессор, лауреат Государственной премии Беларуси за серию литографий "Памяці вогненных вёсак" - она присуждена в 1986 году - уроженец деревни Кочаны Мядельского района получил художественное образование в столице. Прошел все этапы от училища до Академии искусств. И выполнил самую важную миссию: на его рисунках воспитано не одно поколение. Василий Петрович проиллюстрировал более 60 изданий. C 1997-го по 2009-й Шарангович был директором Музея современного изобразительного искусства.

Интервью для программы "Смысл жизни" писали за несколько недель до Нового года. Но 31 декабря Василия Петровича не стало. Это интервью, увы, стало последним...