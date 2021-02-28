Последнее полнолуние зимы поразило землян своей красотой

В разных частях мира сегодня можно было наблюдатьтак называемую снежную Луну. Второе полнолуние года связывают с самымхолодным временем, и оно означает конец зимы. Огромный диск небесноготела сначала красного, а после оранжевого и желтого цветов видели вСША, Великобритании, Иране и ряде других стран. К слову, у последнегополнолуния зимы есть еще одно название - "голодная Луна",отсылающая к нелегким условиям охоты наших предков в такое время года.