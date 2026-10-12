Последние овации: Беларусь простилась с Валентиной Гаевой

Краткий пересказ от ИИ

12 октября Беларусь простилась с народной артисткой Беларуси Валентиной Гаевой. Министр культуры Беларуси зачитал соболезнования от главы государства на гражданской панихиде. В последний путь ее проводили под аплодисменты в знак признания и любви.

Валентина Ивановна Гаевая смогла вывести белорусский танец на большую сцену и показать всему миру, кто такие белорусы. Вместе с ней ушла эпоха. Эпоха под названием "Гаевая".

Валентина Ивановна - женщина с довольно необычной судьбой. Интересно, что именно уроженка юга России смогла тоньше всех прочувствовать душу белорусского танца. Она совершила революцию - соединила старинные обряды с высокой хореографией и влюбила в Беларусь весь мир.

Рота почетного караула

Юрий Гильдюк, заслуженный артист Беларуси, художественный руководитель Белгосфилармонии:

"Ее организаторская способность, ее полувековой труд вместе со своими воспитанниками и несколько поколений танцоров "Хорошек", они фактически открыли для многих белорусский танец, Беларусь и нашу страну".

22 июля Валентина Ивановна отметила 90-летие. Тогда с большим юбилеем народную артистку поздравили друзья, близкие, родные, коллеги. А сегодня они уже несли цветы в память о ней.

Директор Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" Руслан Абдул поделился, что известие о кончине Валентины Ивановны повергло всех в определенный шок, так как к подобным трагическим событиям невозможно подготовиться заранее. При этом он подчеркнул, что Валентина Ивановна прожила долгую и очень достойную жизнь.

Гражданская панихида проходила в Большом зале Белгосфилармонии. Люди стали собираться с 11 часов утра. Желающих разделить минуты в общей скорби по Валентине Ивановне действительно много, очередь выстроилась уже в фойе.

Ульяна Гаврилова, дирижер Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки":

"Наш коллектив, наверное, прошли тысячи людей. И огромное количество сегодня пришли действительно попрощаться, поклониться, сказать добрые слова, только добрые слова, абсолютно искренне, не придумывая, не надумывая. И то же самое я могу сказать. Я скорблю. Скорблю со всеми близкими, с родными, с коллективом. Светлая память этому великому человеку".

Требовательная и бесконечно преданная своему делу, Гаевая воспитала несколько поколений звезд. Она умела находить таланты и выводить их на большую сцену.

"Для меня, Анна, прежде всего, это путевка в жизнь, потому что прийти сразу после хореографического училища и войти в программу было очень сложно. Валентина Ивановна очень требовательный человек, очень внимательный. Она призывала к тому, что мы должны нести любовь со сцены, жизнь", - рассказала заведующая труппой Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" Валентина Гехт.

Делом всей ее жизни были "Хорошки". Хореографическому ансамблю она отдала более полувека. Им рукоплескали в более чем 40-ка странах мира, от Европы до Америки. В последнее время Валентину Ивановну очень беспокоила судьба родного коллектива, ей хотелось, чтобы некогда заложенные ею традиции получили продолжение. Теперь это дело юных хорошевцев - продвигать танцевальный бренд страны, бережно сохраняя уникальный авторский стиль своей основательницы.

София Пинчук, выпускница детской студии Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки":

"Мне кажется, что самое главное, чтобы ансамбль сохранял ту душевную теплоту, ту отдачу, энергию, которую закладывала Валентина Ивановна изначально. И чтобы вот этот посыл, эта любовь, чтобы она искрила со сцены, искрила в душах людей, которые работают в этом ансамбле, которые имеют какое-то участие в его жизни. Самое главное, чтобы все это было от любви, с любовью, с любовью к зрителю, к танцу, к Валентине Ивановне, конечно же, и с любовью друг к другу".

Последние овации для народной артистки - простились с Валентиной Гаевой под аплодисменты. Валентину Ивановну в последний путь проводили со всеми почестями в сопровождении роты почетного караула. Теперь вечный покой Валентина Гаевая обрела на Восточном кладбище Минска.

Ей говорили: "В Беларуси так не танцуют", и она показала, как на самом деле умеют танцевать на бацькоўскай зямлі. Ее уход стал финальным аккордом целой эпохи, оставившим неизгладимый след в сердце национальной культуры.