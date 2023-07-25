Последние 15 лет в Беларуси наблюдается снижение заболеваемости гепатитами В и С

В Беларуси последние 15 лет наблюдается тенденция снижения заболеваемости гепатитами В и С. Об этом журналистам рассказала доцент кафедры эпидемиологии и микробиологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Ирина Глинская, сообщаетБЕЛТА.

"В Беларуси за последние 15 лет имеется тенденция к снижению заболеваемости гепатитами В и С, в первую очередь за счет того, что уменьшаются показатели заболеваемости острыми формами этих гепатитов. Это закономерно, особенно когда мы говорим о вирусном гепатите В. Здесь у нас достаточно серьезные победы среди привитых, в первую очередь детей. Случаи регистрируются крайне редко, далеко не каждый год. Это благодаря именно вакцинопрофилактике", - пояснила Ирина Глинская.

Она отметила, что на сегодняшний день белорусы в возрасте до 34 лет хорошо защищены с помощью вакцинации против гепатита В. "Они получили прививки при рождении или в возрасте 13 лет. В настоящее время по нашему национальному календарю вакцинация против гепатита В предусмотрена для детей в возрасте до года, начиная с первых 12 часов с момента рождения. Вакцина показала себя как высокоэффективная и безопасная. На протяжении нескольких десятилетий охват вакцинацией против гепатита В составляет более 97 %. Наша система иммунизации построена хорошо и дает положительные результаты", - подчеркнула доцент.

В 2022 году в Беларуси с участием Всемирной организации здравоохранения было проведено специальное исследование на поверхностный антиген вируса гепатита В среди привитых детей. "Результаты показали, что только у одного ребенка был выявлен HBsAg, то естьраспространенность менее 0,5 %. Это - свидетельство высокой эффективности программы иммунизации, наши дети защищены с помощью вакцинации", - констатировала Ирина Глинская.