Последние актуальные новости из стихийного лагеря беженцев

"Беларусь 1" продолжает следить за ситуацией у границы с Польшей. Беженцы по-прежнему не теряют надежду попасть в Европу. Однако Польша не предоставляет им гуманитарный коридор. Вместо этого - колючая проволока, спецсредства и химическое оружие. Против безоружных, и без того обессиленных людей!

Беларусь же делает все возможное, чтобы их ожидание (в частности, женщин и детей) было максимально комфортным. Часть из них уже вторую ночь провели в логистическом центре. Там есть все необходимое: еда, вода, теплая одежда, одеяла и покрывала. Позаботились и о досуге детей - для них привезли игрушки.

Однако для другой части беженцев десятая ночь на границе в очередной раз стала испытанием на прочность и терпение.

В основных точках, где находятся люди, работают корреспонденты "Беларусь 1".