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Последние актуальные новости из стихийного лагеря беженцев
"Беларусь 1" продолжает следить за ситуацией у границы с Польшей. Беженцы по-прежнему не теряют надежду попасть в Европу. Однако Польша не предоставляет им гуманитарный коридор. Вместо этого - колючая проволока, спецсредства и химическое оружие. Против безоружных, и без того обессиленных людей!
Беларусь же делает все возможное, чтобы их ожидание (в частности, женщин и детей) было максимально комфортным. Часть из них уже вторую ночь провели в логистическом центре. Там есть все необходимое: еда, вода, теплая одежда, одеяла и покрывала. Позаботились и о досуге детей - для них привезли игрушки.
Однако для другой части беженцев десятая ночь на границе в очередной раз стала испытанием на прочность и терпение.
В основных точках, где находятся люди, работают корреспонденты "Беларусь 1".
Последние новости с белорусско-польской границы - у Андрея Сыча, Ксении Лебедевой и Кристины Камыш. Подробности - в видео.
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