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Последние дни марта в Беларуси обещают быть теплыми, но дождливыми
Последние дни марта обещают быть теплыми, но дождливыми. Завтра на большей части пасмурно, пройдут осадки. Днем от 7 до 14 градусов тепла. В среду в центральной и южной части страны потеплеет до 19, местами до 21 градуса.
Апрель стартует теплой неустойчивой погодой
К концу недели похолодает. В пятницу днем воздух прогреется до 5-10 градусов. Прохладная погода сохранится и на предстоящих выходных.
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