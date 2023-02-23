Шум увеличивает риск инфаркта миокарда - последние исследования

Насколько шум вредит здоровью человека? Результаты современных исследований поражают. Сердечно-сосудистые заболевания распространены во всем мире и список факторов риска, способствующих этому состоянию, хорошо известен.Согласно новому исследованию, к факторам, способствующим возникновению сердечных приступов, следует добавить шум, информирует1prof.byсо ссылкой на портал New Atlas.

Большое воздействие на организм человека вызывает шум транспорта, но более всего опасен авиационный шум, который увеличивает риск сердечного приступа и ухудшает его последствия.

Предыдущие исследования подтвердили, что шум, создаваемый самолетами, дорожным движением и железными дорогами, заставляет организм выделять гормоны стресса, что приводит к воспалительной реакции. И это воспаление кровеносных сосудов, один из явных признаков сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивает риск инфаркта миокарда

Теперь специалисты Университетского медицинского центра в немецком городе Майнц провели исследование дальнейших опасных последствий воздействия шума. В эксперименте на мышах шум средней мощностью 72 дБ вызывал воспалительные реакции в сосудах.

"Из наших исследований мы узнали, что воздействие авиационного шума существенно усиливает последующее сердечно-сосудистое воспаление и усугубляет ишемическую сердечную недостаточность", - сказали авторы исследования Майкл Молитор и Филип Венцель.

"Впервые было проведено трансляционное исследование для проверки влияния авиационного шума на сердечные приступы. Результаты поразительны. У экспериментальных животных и людей авиационный шум значительно усиливал последствия ишемии в ответ на инфаркт. Уже нет никаких сомнений в том, что транспортный шум необходимо признать важным фактором риска сердечнососудистых заболеваний, сравнимым с гиперхолестеринемией, гипертонией, курением и диабетом", - заключил один из авторов, кардиолог и эксперт по шуму Томас Мюнцель.