Последние новости из ТЛЦ для беженцев - Юрий Шевчук с места событий

Миграционный кризис для некоторых европейских стран стал поводом наращивания военного присутствия на границе с Беларусью, а также увлечения финансирования якобы для защиты рубежей от беженцев. При этом никто в ЕС до сих пор не задумался, как разрешить миграционный кризис, как помочь людям: мы видим лишь нападки Европы на Беларусь. В то же время в нашей стране и помогают беженцам пережить все тяжести их нелегкой жизни, и делают все, чтобы создать нормальные бытовые условия. Сейчас в логистическом центре находится Юрий Шевчук (видео).