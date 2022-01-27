Последние приготовления к Посланию Президента народу и парламенту

В эти минуты во Дворце Республики идут последние приготовления. В особом инфорежиме будут работать журналисты. Белтелерадиокомпания установила собственную выездную стационарную студию. В прямом эфире мы покажем мнения экспертов, политологов, представителей органов власти, а также тех, кто приедет услышать Послание из регионов. Юлия Рубцова отправилась во Дворец Республики и расскажет, как выглядит площадка.

С Посланием к белорусскому народу и парламенту в стенах Дворца Республики Президент впервые обратился в 2020 году - до этого, мероприятие много лет проходило в Овальном зале Дома правительства. Причины переезда на поверхности: как будет развиваться государство, белорусы хотят слышать из первых уст. Зал вмещает более 2,5 тысяч человек, завтра здесь не будет свободных мест. Вместе с тем все действо, что будет происходить до, во время и после Послания, увидит вся страна - Белтелерадиокомпания обещает!

Большая команда телевизионщиков здесь работает с понедельника, за звук и картинку отвечают почти полсотни человек. Сегодня, как говорится, последние штрихи камеры уже на точках, чтобы в прямом эфире зрителю была доступна каждая деталь. Какой будет картинка в эфире, знает оператор-постановщик Константин Корниенко. Как большим оркестром управляет больше, чем десятком телекамер.

Задействовано на данном мероприятии около 800 метров квадратных светодиодных экранов, около 250 осветительных приборов, в большом зале 11 камер - зрителя можно заверить в том, что все будет красиво по операторской технике. Константин Корниенко, оператор-постановщик Белтелерадиокомпании

В целом готовят мероприятие почти 200 человек. Площадку разворачивали оперативно, но вместе с тем от новинок не отказались - сделали технические новшества, в том числе стенографию.

Дошлифовываем расстановку, доделывается графика. Технологически готовы. Есть много новых творческих задумок, но пока не будем раскрывать всего, это пусть будет маленькой изюминкой. Илья Кревчик, завотделом режиссеров Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании

Все карты откроют завтра, причем, постепенно и некоторые задолго до начала мероприятия. Белтелерадиокомпания запустит инфоканал - смонтирована и готова принять журналистов и спикеров выездная студия. На этот раз добавили визуального контента на больших экранах. С этой локации - мнения экспертов, политологов, депутатов, представителей госорганов и не только. Передачу сигнала проверили - никаких задержек быть не может.

У нас работают две передвижные телевизионные станции: основная принимает сигнал из зала, вторая - на "Клуб редакторов" и интервью. Олег Хромов, звукорежиссер Белтелерадиокомпании

По соседству с выездной студией Белтелерадиокомпании разместили выставку, где отражены основные достижения белорусов. С ней участники познакомятся до начала выступления Президента, будет чем заняться и после - это не только обсуждение услышанного - концерт мастеров искусств соберет лучшие творческие коллективы страны.

2,5 тысячи участников мероприятия, если мы возьмем всех, с учетом артистов, одномоментно здесь будет около 4000 человек. Могу полностью заверить в том, что Дворец полностью готов к проведению данного мероприятия, а шероховатости доводим до блеска. Максим Приходовский, директор Дворца Республики