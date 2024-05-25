Последние звонки для выпускников прозвучат по всей Беларуси

Прощание со школой и дорога во взрослую жизнь. Последние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов прозвучат в субботу, 25 мая, по всей Беларуси.

В этом году 9 классов оканчивают более 108 тыс. человек, 11 - около 55,5 тыс. По традиции на мероприятия приглашены представители органов госуправления и руководители шефствующих предприятий. После школьники вместе с учителями возложат цветы к мемориальным памятникам. А 14 июня для ребят пройдут выпускные вечера. Юношам и девушкам вручат аттестаты с сертификатами.