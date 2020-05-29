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Последние звонки прозвенели для выпускников
Долгожданный, но в сегодняшней обстановкеособенный день для выпускников школ и гимназий. Последний звонок раздается по всей стране. Традиционные линейки не проводят, но поздравить стараются всех выпускников. Например,в столичной первой гимназии праздник прошел параллельно и в самом учебном заведении (конечно, с соблюдением социальной дистанции), и в интернете. На видео записали поздравления учителей, первоклашек и сам последний звонок. Всего в этом году 9-й класс окончили более 86 тысяч учащихся, из 11-х классов выпустились более 56 тысяч. Напомним, школьные экзамены начнутся 1 июня. Тем, кого коснулся коронавирус, сдавать их не нужно. В аттестат поставят годовую оценку.
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