Последние звонки прозвенели для выпускников

Долгожданный, но в сегодняшней обстановкеособенный день для выпускников школ и гимназий. Последний звонок раздается по всей стране. Традиционные линейки не проводят, но поздравить стараются всех выпускников. Например,в столичной первой гимназии праздник прошел параллельно и в самом учебном заведении (конечно, с соблюдением социальной дистанции), и в интернете. На видео записали поздравления учителей, первоклашек и сам последний звонок. Всего в этом году 9-й класс окончили более 86 тысяч учащихся, из 11-х классов выпустились более 56 тысяч. Напомним, школьные экзамены начнутся 1 июня. Тем, кого коснулся коронавирус, сдавать их не нужно. В аттестат поставят годовую оценку.



