Последние звонки прозвучали 30 мая в школах Беларуси

Последние звонки 30 мая прошли по всей стране. Торжественные линейки оповестили об окончании учебного года. Также вальсом проводили 11-классников.

В столичной гимназии № 12 со школьным периодом простились более 90 выпускников. 17 из них претенденты на золотую медаль. Поддержать главных героев праздника пришли родные и близкие. Напутственные слова и поздравления подготовили педагоги и младшие школьники. Символично запустили шары в небо, а также заложили Аллею выпускников.

