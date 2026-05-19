Последний звонок: как будут проходить торжественные линейки в Беларуси
Учебный год подходит к концу, совсем скоро для тысяч выпускников по всей стране прозвучит тот самый последний звонок - символ прощания со школой, детством и старта взрослой жизни.
Уже в субботу, 23 мая, состоится одно из самых важных событий для выпускников школ - торжественные линейки, которые пройдут во всех школах Беларуси. В этот день они смогут выразить слова благодарности учителям и родителям. Также для всех выпускников "Минск-Арена" распахнет свои двери 23 мая, чтобы отметить этот знаменательный день. С 17:00 ребят будет ждать концертно-развлекательная программа с приглашенными гостями и творческими номерами.
Выпускные вечера пройдут уже после сдачи централизованных экзаменов и тестирования - 12 июня.
Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
"В формате торжественных линеек пройдет мероприятие во всех учреждениях образования. Подготовлены соответствующие программы. Участие в них примут вместе с выпускниками и родителями представители органов государственного управления, представители местных администраций. По сложившейся традиции в 12:30 районная делегация выпускников столицы примет участие в возложении цветов к стеле "Минск - город-герой".
Между последним звонком и выпускным вечером выпускникам предстоит сдать централизованный экзамен и тестирование. Основные даты назначены на 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. Всего в стране будут работать 144 пункта проведения ЦЭ и 40 пунктов ЦТ.
Ирина Каржова, замначальника главного управления - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси:
"Было очень много вопросов, касающихся пропуска в пункт проведения ЦЭ учащихся, которые требуют создания особых условий в пункте проведения. Это в первую очередь учащиеся, которым нужен контроль уровня сахара в крови, учащиеся с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата. Сейчас нормативно-правовыми актами установлено, что для этих ребят создаются специальные условия в пунктах проведения ЦЭ. Необходимая категория учащихся, для которых эти условия требуются, вносится учреждениям образования при регистрации".
Централизованный экзамен претерпел некоторые изменения. Теперь за неудовлетворительную отметку за экзамен (1 или 2 балла) не выдается аттестат. Однако экзамен можно пересдать в августе.