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Последний участок трассы М6 Минск - Гродно сдадут в эксплуатацию в ноябре

Дорога полностью будет соответствовать международным стандартам. Четырехполосная магистраль позволит значительно сократить время в пути, а также увеличит пропускную способность. Уделили внимание и безопасности дорожного движения. Для предотвращения столкновений с автомобилями дорожных служб теперь будут использовать специальные демпферные устройства.

Демпферные устройства могут использоваться во время дорожно-ремонтных работ круглый год. В Гомеле уже приступили к их производству.

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