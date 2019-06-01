Последний звонок для белорусских школьников прозвучал на этой неделе

55 тысяч выпускников попрощались со школой. После завершения учебного года в школах, гимназиях и лицеях прошли торжественные линейки. Самые волнующие и радостные моменты уже на следующей неделе сменят школьные экзамены, а потом централизированное тестирование и поступление в высшие и средние специальные учебные заведения. А пока светлые эмоции в репортаже Юлии Токарь.

Последние советы своему 9-му "Б" дает Наталья Шепетько. И хотя сложный учебный год для юношей и девушек позади, впереди первые экзамены. Поэтому уже завтра классный руководитель ждет учеников на консультацию.

И пусть разговоры только о перспективах - среди выпускников будущие юристы, программисты, медики. Школьное время с особым трепетом вспоминают родители, которые вместе с детьми готовились к проверочным, а сегодня волнуются не меньше.

Торжественные линейки по случаю завершения учебного года прошли во всех учебных заведениях страны. С Лицеем БГУ прощается 262 выпускника, среди которых и золотая медалистка, чемпионка мира по ирландским танцам Стефания-Виталия.

Фундаментальные науки выбрал для себя и Александр Дьяченко. Два года в экспериментальном классе вдохновили поступать на факультет прикладной математики и информатики.

Лучших спортсменов, победителей творческих конкурсов и отличников учебы на последний звонок пригласили в молодежную столицу - Оршу. Главной площадкой праздника стала ледовая арена. В элегантных платьях и стильных костюмах на красной дорожке самые талантливые выпускники страны.

В этом году 56 тысяч 11-классников начинают новый этап в обучении. Впереди экзамены, поступление, интересные встречи и знакомства. А пока звучит последний звонок. Для них время праздника вместе с первыми друзьями и учителями.