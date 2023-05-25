Последний звонок прозвенел для выпускников Витебского кадетского училища

Олег Демидов, директор Витебского кадетского училища:



Это люди - настоящие патриоты нашей страны, готовые стать на защиту ее. Это дружные, хорошие, честные дети. Мы следим за всеми выпускниками. Они к нам приходят, рассказывают, мы всегда рады их видеть, а они с радостью посещают наше училище.