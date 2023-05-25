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Последний звонок прозвенел для выпускников Витебского кадетского училища
На плацу Витебского кадетского училища состоялась торжественная церемония прощания со знаменем. Среди выпускников - золотые медалисты, победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. Те, кто показал высокие результаты в спорте и проявил себя в патриотических проектах. Более 80 % выпускников этого года будут поступать в учреждения образования системы национальной безопасности государства.
Захар Овчинников, выпускник Витебского кадетского училища:
Время пролетело совсем незаметно. Хотя казалось, что это трудно. Но трудности закаляют. Друзья, с которыми ты проходишь эти четыре года, это те, на которых ты всегда можешь положиться.
Полина Шидловская, выпускница Витебского кадетского училища:
В училище нас научили дружбе. Безусловно, для каждого кадета свойственно помогать своему ближнему товарищу, помогать кадетам, помогать первокурсникам. Кадетство - это лучшее время в нашей жизни.
Олег Демидов, директор Витебского кадетского училища:
Это люди - настоящие патриоты нашей страны, готовые стать на защиту ее. Это дружные, хорошие, честные дети. Мы следим за всеми выпускниками. Они к нам приходят, рассказывают, мы всегда рады их видеть, а они с радостью посещают наше училище.
На праздник пригласили представителей различных силовых ведомств, которые дали напутствия будущим защитникам и вручили награды отличникам учебы. Выпускники и гости вместе заложили памятную аллею.
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