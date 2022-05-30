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Последний звонок прозвенел в лицее МВД в Минске

Последний звонок прозвенел сегодня и для выпускников лицея МВД! В этот торжественный и знаменательный для ребят день эмоции с ними разделил министр внутренних дел Иван Кубраков.

47 выпускников лицея сдадут выпускные экзамены и будут поступать в высшее учебное заведение. Я рад, что 46 из них приняли решение поступить в высшее учебное заведение системы МВД и на факультет внутренних войск. Они приняли такое решение, несмотря на то, что они обучались в лицее, они видели, как тяжело работать сотрудникам органов внутренних дел, но все-таки они приняли такое решение. Я хочу сказать, что в лицее МВД учатся все абсолютно патриоты нашей Родины.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Иван Кубраков отметил, чтобы поступить в лицей МВД, необходимо выдержать высокий конкурс. Значит, ребята изначально ставят конкретные цели: хорошая учеба, спортивные достижения. Главное - это настоящие патриоты, защитники страны.

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