Большой праздник в "Минск-Арене". Яркие фотозоны и интерактивные площадки. Концертная программа артистов белорусской эстрады. На главной спортивной арене - свыше 11 тысяч юношей и девушек. Все они исполнили Государственный гимн и последним звонком провели школьные годы.