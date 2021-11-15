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Последняя информация с КПП "Брузги"

Вновь возвращаемся на белорусско-польскую границу. Что в эти минуты происходит на КПП "Брузги". Наши корреспонденты продолжают работать нон-стоп.

И последняя информация у Александра Камович (видео).


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