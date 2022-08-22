Последняя неделя августа в Беларуси будет знойной

Белорусов ожидает неделя по-настоящему знойного лета. Погода будет выше климатической нормы на 6-8 градусов. Только ближе к концу недели по северу страны вероятны кратковременные дожди.

Из-за сухой и жаркой погоды возникает риск лесных пожаров, поэтому, проводя время на природе, нужно быть предельно аккуратными. Отметим, сейчас в стране запреты и ограничения на посещения лесов введены в 82 районах.