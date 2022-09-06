Последователь нацистской идеологии заключен под стражу в Минской области - кто этот мужчина?

По данным следствия, 38-летний мужчина более десяти лет размещал и хранил на своих страницах в социальных сетях изображения и видеоматериалы, популяризирующие нацизм, их организации и пособников-коллаборантов. Контент был основан на личном положительном отношении задержанного к солдатам нацистской Германии. И этот контент, и сам человек не остался без внимания сотрудников ГУБОП. В марте 2022 года он был задержан.