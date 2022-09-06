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Последователь нацистской идеологии заключен под стражу в Минской области - кто этот мужчина?
В Следственном комитете рассказали подробности расследования уголовного дела последователя нацистской идеологии. Известно, что обвиняемый - уроженец Латвии, и на данный момент он заключен под стражу.
По данным следствия, 38-летний мужчина более десяти лет размещал и хранил на своих страницах в социальных сетях изображения и видеоматериалы, популяризирующие нацизм, их организации и пособников-коллаборантов. Контент был основан на личном положительном отношении задержанного к солдатам нацистской Германии. И этот контент, и сам человек не остался без внимания сотрудников ГУБОП. В марте 2022 года он был задержан.
Елена Крупенина, официальный представитель УСК Беларуси по Минской области: Действиям обвиняемого дана правовая оценка по ч. 1 ст. 130-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленные действия по реабилитации нацизма). Подобных уголовных дел на территории Минской области еще не было. Следователи установили десятки эпизодов противоправной деятельности. При обыске дома у фигуранта обнаружена и изъята нацистская символика и атрибутика, форменное обмундирование, головные уборы, а также полноразмерный государственный флаг нацистской Германии. Следователем осмотрены данные предметы, изучено и проанализировано содержимое техники обвиняемого и компьютерной информации, допрошены свидетели
Сохранить историческую память и не забыть героическое прошлое нашего народа - задача сегодняшних белорусов. В своей работе следователи приложат все усилия, чтобы не позволить никому распространять идеи нацизма в нашей стране и не допустить искажения исторических фактов.
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