Последствия геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной обсудили на семинаре в ГрГУ

Каждый третий житель Беларуси погиб в годы Великой Отечественной войны. Такие уточненные данные получены в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа.

Последствия страшной трагедии обсудили участники семинара "Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны" в Гродненском университете им. Янки Купалы. В зале собрались преподаватели и студенты, историки-эксперты и представители прокуратуры.

Игорь Мороз

"Последние данные указывают на то, что если бы не война и геноцид, то наше население составляло бы порядка 17 млн человек. И это меняет представление о последствиях военных конфликтов, - отметил Игорь Мороз, директор НПЦ проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси. - Если говорить экономическими категориями, то при этом количестве трудовых ресурсов наш валовый внутренний продукт был бы примерно в два раза больше".

Материалы расследования помогают глубже осмыслить трагедию войны и ее последствия для страны. Достоверные исторические факты позволяют молодежи узнать правду о прошлом и понять, какой ценой досталась Победа.