Последствия грозового фронта ликвидируют в Гродненской области

В самом областном центре деревья повредили крышу КПП и лечебного корпуса военного госпиталя, в Гродненском районе дерево упало на кровлю жилого дома. Пострадавших нет.

Иван Микьянец, замначальника центра пропаганды Гродненского областного управления МЧС Беларуси