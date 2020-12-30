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Последствия непогоды в Беларуси

Упавшие остановки, поваленные деревья и поврежденные автомобили. И это далеко не все последствия непогоды в Беларуси. Порывы ветра накануне достигали 20 метров в секунду.

В Бресте пострадали две женщины - на них рухнула остановка. С различными травмами их госпитализировали. В Гомельской, Могилевской и Витебской областях обледенели линии электропередач, что полностью остановило движение троллейбусов. А в Оршанском районе стихия оставила без электричества две больницы, пациентов перевели в другие лечебницы.

Всего же по стране периодически нарушалось электроснабжение в 1627 населенных пунктах, отключения оперативно устраняли аварийные бригады. По информации МЧС, ветер повалил 163 дерева, в результате чего разбиты 28 машин. А в Витебском районе дерево рухнуло на железнодорожные пути и провода питания, из-за чего были задержаны пассажирские поезда.

Сегодня местами по стране ожидается туман, на дорогах гололедица. В отдельных районах по северу республики сохранится гололед.

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