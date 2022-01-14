Последствия непогоды в Беларуси - штормовое предупреждение сохраняется

В Беларуси продолжает бушевать ураганный ветер, уровень опасности красный. Служба 115 принимает сообщения о последствиях стихии.



Так, только в Минске 900 случаев падения деревьев, 100 фактов сорванной кровли.

Оперативные службы устраняют повреждения на сетях из-за ветра и восстанавливают электроснабжение. Белэнерго переведено в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Весь оперативно-ремонтный персонал белорусской энергосистемы мобилизован, коммунальные службы и спасатели во всеоружии. И так по всей стране.