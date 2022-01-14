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Последствия непогоды в Беларуси - штормовое предупреждение сохраняется

В Беларуси продолжает бушевать ураганный ветер, уровень опасности красный. Служба 115 принимает сообщения о последствиях стихии.

Так, только в Минске 900 случаев падения деревьев, 100 фактов сорванной кровли.
Оперативные службы устраняют повреждения на сетях из-за ветра и восстанавливают электроснабжение. Белэнерго переведено в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Весь оперативно-ремонтный персонал белорусской энергосистемы мобилизован, коммунальные службы и спасатели во всеоружии. И так по всей стране.

Ожидается и далее относительное усиление ветра, МЧС сегодня в смс-рассылке рекомендовало белорусам быть внимательными и осторожными. Не смогли устоять некоторые элементы строительных конструкций, падали ветви деревьев, билборды, прицепы и даженовогодний МАЗ на Автозаводской в Минске.

Штормовое предупреждение сохраняется

По данным синоптиков, порывы ветра доходили до 27 м/с. Прогноз: штормовое предупреждениесохраняется. В МЧС советуют держаться вдали от шатких конструкций и деревьев, а также новостроек. Это правило касается и парковки автомобилей.

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