3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Последствия сильного ветра ликвидируют в Бресте
В Бресте ликвидируют последствия сильного ветра. Накануне шквалы повалили в городе два дерева, сорвали три кровли, утеплитель с многоэтажки и повредили забор строительной площадки. Обошлось без пострадавших.
На 18 февраля синоптики местами по стране прогнозируют порывы ветра до 18 метров в секунду.
Ветреная погода сохранится в ближайшие два дня.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов