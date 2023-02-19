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Последствия сильного ветра ликвидируют в Бресте

В Бресте ликвидируют последствия сильного ветра. Накануне шквалы повалили в городе два дерева, сорвали три кровли, утеплитель с многоэтажки и повредили забор строительной площадки. Обошлось без пострадавших.

На 18 февраля синоптики местами по стране прогнозируют порывы ветра до 18 метров в секунду.

Ветреная погода сохранится в ближайшие два дня.

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